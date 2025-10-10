Ancelotti ensaia novo quarteto mágico em goleada do Brasil

A seleção brasileira se impôs no amistoso disputado nesta sexta-feira (10) contra a Coreia do Sul, em Seul, e conquistou uma vitória tranquila por 5 a 0, com Estêvão e Rodrygo marcando dois cada, e Vinicius Junior fechando o placar.

Em busca de um ataque mais efetivo, Carlo Ancelotti mandou a campo um novo 'quarteto mágico', com Rodrygo e Vinicius Junior pela esquerda, e Estêvão e Matheus Cunha pela direita, sem um homem de referência na posição de centroavante.

Casemiro e Bruno Guimarães, no meio, eram os responsáveis por fazer a ligação da defesa para o ataque, em uma formação que pressionou o time coreano dentro de casa desde o início do primeiro tempo.