Brasil tem menos insegurança alimentar, 24% ainda passam fome

O levantamento, feito por meio da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (Ebia) na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADc), mostra que dois milhões de pessoas saíram da situação de fome num ano. Em termos gerais, 8,8 milhões passaram a ter acesso regular à alimentação.

Mesmo com avanços, um em cada quatro lares brasileiros enfrenta algum grau de insegurança alimentar. Segundo dados divulgados nesta sexta-feira (10) pelo IBGE, 24,2% das famílias ainda relatam dificuldades para ter acesso regular a alimentos, mas o país atingiu, em 2024, o menor patamar de insegurança alimentar desde o início da série histórica.

A parcela de lares em situação de fome caiu de 4,1% em 2023 para 3,2% em 2024: uma redução cosniderada expressiva no período de dois anos. “Em 2025, o Brasil celebra duas conquistas históricas: a saída do Mapa da Fome e a redução da insegurança alimentar grave ao menor nível da série histórica do IBGE”, afirmou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

Ele destacou que a conquista levou dez anos para ser alcançada entre 2003 e 2013, mas foi reconquistada em apenas dois anos. “Precisou o presidente Lula voltar para reconstruir o país e melhorar a vida do povo”, disse.

Mais famílias com segurança alimentar

A pesquisa mostra que o percentual de domicílios com segurança alimentar aumentou de 72,4% em 2023 para 75,8% em 2024. Segundo a secretária de Combate à Pobreza e à Fome, Valéria Burity, os resultados confirmam que a fome está diminuindo rapidamente no Brasil.