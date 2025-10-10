Passagem a R$8 mil faz governo cancelar evento pré-COP30

O evento reuniria autoridades brasileiras, cientistas e diplomatas estrangeiros, numa ação coordenada pelo MPA (Ministério da Pesca e Aquicultura), MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) e o Instituto Mamirauá, com a meta de levar ao mundo o exemplo brasileiro de manejo comunitário do peixe símbolo da região amazônica.

Passagens aéreas de até R$8 mil fizeram o governo federal cancelar a missão que apresentaria o pirarucu como modelo de sustentabilidade global. O evento, batizado de "Missão Pré-COP30 - Manejo Sustentável do Pirarucu", estava previsto para acontecer no fim de outubro.

Cerca de 30 representantes de ministérios brasileiros, pesquisadores e diplomatas estrangeiros fariam visitas de campo a comunidades ribeirinhas manejadoras dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá.

O roteiro discutiria a recuperação dos estoques naturais do pirarucu, que passou da beira da extinção à abundância controlada, a geração de renda para centenas de famílias ribeirinhas que vivem da pesca manejada e a consolidação de uma cadeia produtiva com rastreabilidade e certificação reconhecidas nacional e internacionalmente.

O preço alto das passagens entre Brasília, Manaus e Tefé, no estado do Amazonas, porém, acabou por levar ao cancelamento do evento. "O aumento expressivo dos custos de deslocamento aéreo para Tefé (AM), com tarifas que ultrapassaram R$ 8 mil, inviabilizou a realização da missão na data originalmente prevista", afirmou o MPA, conforme documento ao qual a reportagem teve acesso.