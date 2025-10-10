CBF envia árbitros para a Granja Comary; psicólogo é novidade

Em meio às polêmicas dos últimos dias, a CBF anunciou uma nova etapa de treinamento para membros do seu quadro de arbitragem: a 5ª Concentração de Árbitros do Quadro Nacional será realizada a partir de domingo, em Teresópolis (RJ).

A Granja Comary foi escolhida pela primeira vez para sediar a concentração, que terá duração de uma semana e envolve 62 pessoas, incluindo juízes de campo, assistentes e árbitros de vídeo. Eles chegarão de maneira escalonada ao centro de treinamentos da seleção diante dos jogos das Séries A, B e C.

Outra novidade do evento será a presença de João Ricardo Cozac, pós-doutor em Psicologia Esportiva e que acumula experiências, além do futebol, em modalidades como automobilismo e vôlei.