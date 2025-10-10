10 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
TREINOS

CBF envia árbitros para a Granja Comary; psicólogo é novidade

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Rafael Ribeiro/CBF
Granja Comary recebe nova etapa do programa de educação continuada da arbitragem da CBF Créditos
Granja Comary recebe nova etapa do programa de educação continuada da arbitragem da CBF Créditos

Em meio às polêmicas dos últimos dias, a CBF anunciou uma nova etapa de treinamento para membros do seu quadro de arbitragem: a 5ª Concentração de Árbitros do Quadro Nacional será realizada a partir de domingo, em Teresópolis (RJ).

A Granja Comary foi escolhida pela primeira vez para sediar a concentração, que terá duração de uma semana e envolve 62 pessoas, incluindo juízes de campo, assistentes e árbitros de vídeo. Eles chegarão de maneira escalonada ao centro de treinamentos da seleção diante dos jogos das Séries A, B e C.

Outra novidade do evento será a presença de João Ricardo Cozac, pós-doutor em Psicologia Esportiva e que acumula experiências, além do futebol, em modalidades como automobilismo e vôlei.

Nesta quinta-feira (9), aliás, Cozac publicou um vídeo abordando a situação de Ramon Abatti Abel, que apitou São Paulo 2x3 Palmeiras no último final de semana, virou alvo de revolta por parte do Tricolor e acabou afastado.

O psicólogo afirmou que o árbitro errou, mas tornou-se "alvo de uma verdadeira execração pública". Ele ainda classificou a insatisfação com o juiz como "falta de responsabilidade coletiva".

O problema é que o futebol está cada vez mais emocionalmente bélico. Todo erro vira motivo pra ódio, e a empatia some na mesma velocidade que a viralização. Entre o árbitro e o erro, existe uma pessoa. Um profissional, um pai, alguém que também sente o impacto psicológico de ser o vilão de um país inteiro. O erro técnico deve ser analisado ?o erro humano precisa ser compreendido João Ricardo Cozac

A CBF afirmou que os 62 árbitros terão suporte da Comissão de Arbitragem "nos aspectos técnicos, físicos e fisiológicos". Nomes como Luís Flávio de Oliveira, Alicio Pena Júnior, Fabrício Vilarinho e Regildênia Moura também participarão e farão companhia a Rodrigo Cintra e Marcelo Van Gasse, presidente e vice da comissão, no auxílio aos convocados.

O objetivo da concentração, segundo a entidade, é "aprimorar os níveis de preparação técnica e física nas fases decisivas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil."

Comentários

Comentários