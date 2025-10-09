Advogada é agredida com pá após discussão com vizinhas sobre lixo

Uma advogada de 38 anos foi alvo de agressões na última terça-feira (7) após uma discussão com vizinhas por causa do descarte de sacos de lixo em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte.

As suspeitas, duas mulheres de 28 e 26 anos, chegaram a ser presas por lesão corporal e corrupção de menor, já que uma adolescente de 15 foi apreendida no caso.

As duas mulheres foram liberadas após audiência de custódia e não podem se aproximar da vítima nem mudar de endereço sem autorização judicial. A Defensoria Pública, que representou as suspeitas, disse que se manifestará apenas nos autos.