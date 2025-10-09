Homem morre e 7 se ferem em desabamento de muro de obra

Um homem morreu e sete ficaram feridos após parte de um muro de arrimo ceder em uma obra em Lagoa da Prata, no Centro-Oeste de Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira (9). O acidente aconteceu por volta das 7h e deixou vítimas soterradas, segundo informações do Estado de Minas.

Leia mais: SP: Casa desaba e mata rapaz de 22 anos

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados. O homem encontrado soterrado morreu no local, enquanto as outras sete vítimas sofreram ferimentos e dores em diferentes partes do corpo. Entre os feridos, há homens de 27 a 60 anos com dores na lombar, pernas, joelhos, tornozelos e punho, além de possíveis fraturas.