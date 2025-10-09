Ciclone no fim de semana deve provocar ventos de até 90 km/h

Ciclone se forma entre Argentina e Uruguai. A área de baixa pressão começa a se aprofundar na Argentina no sábado (11) e deve dar origem ao ciclone no domingo (12), na região do Rio da Prata, entre Buenos Aires e o sul do Uruguai. Na segunda-feira, o sistema estará mais intenso sobre o oceano Atlântico, enquanto a frente fria associada avança pelo território brasileiro.

Um ciclone extratropical deve provocar chuva intensa, rajadas de vento e tempestades em diferentes regiões do Brasil nos próximos dias. O fenômeno vai atingir principalmente o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste a partir do fim de semana, segundo a MetSul Meteorologia.

Domingo será o dia mais crítico. De acordo com a MetSul, o domingo deve concentrar o maior risco de tempo severo. A previsão é de chuva forte a intensa em várias cidades do Rio Grande do Sul e possibilidade de tempestades com queda de granizo e ventos de até 90 km/h. O risco inclui danos como destelhamentos, queda de árvores e interrupção de energia elétrica.

Frente fria avança para outras regiões. A frente associada ao ciclone deve provocar chuva e tempestades também em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo ainda no domingo. Na segunda-feira, o mau tempo se espalha para outras áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, com possibilidade de chuva volumosa e temporais isolados.

Vento forte preocupa no início da semana. A segunda-feira será de ventania no Rio Grande do Sul, com rajadas entre 40 km/h e 70 km/h na maior parte do estado - podendo chegar a 90 km/h no Sul e no Leste gaúcho. A MetSul alerta para possíveis transtornos, como quedas de árvores e danos à rede elétrica.