MISTÉRIO

Caixão com corpo é encontrado fora de sepultura em Tocantis

Mhábio Robson/Prefeitura de Novo Acordo
A administração municipal informou que a sepultura foi aberta, mas não havia sinais claros de violência externa
Um episódio incomum chocou moradores de Novo Acordo (TO) nesta terça-feira (7): um caixão contendo um corpo foi encontrado fora do túmulo em um cemitério da cidade. A administração municipal informou que a sepultura foi aberta, mas não havia sinais claros de violência externa.

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para recolher o corpo e realizar a perícia, enquanto a Polícia Civil abriu investigação para apurar se houve profanação ou outro tipo de crime contra sepultamento. Familiares do falecido e vizinhos foram ouvidos para fornecer informações que ajudem nas apurações.

O caso gerou indignação entre moradores e familiares de outros sepultamentos no cemitério. A prefeitura divulgou nota lamentando o ocorrido e anunciou reforço na segurança, incluindo a instalação de câmeras de vigilância e monitoramento das áreas de sepultamento.

Especialistas em segurança funerária destacam que incidentes como este são raros, mas reforçam a importância de protocolos rigorosos para proteger cemitérios e garantir respeito às sepulturas. A polícia solicita que qualquer informação relevante seja comunicada imediatamente às autoridades.

