CBF tem aval da Fifa para divulgar decisões da arbitragem sem VAR

A CBF anunciou, na noite desta quarta-feira (8), que recebeu autorização da Fifa para publicar áudios e vídeos de decisões tomadas pela arbitragem em lances que não foram revisados na cabine do VAR.

A pedido do São Paulo, a CBF enviou um ofício à Fifa pedindo autorização para tornar públicos os áudios do VAR do Choque-Rei do último domingo. O São Paulo entende que foi prejudicado em erros da arbitragem e do VAR, que não recomendou revisão. O Tricolor saiu derrotado por 3 a 2.

Os lances do Choque-Rei serão publicados nas próximas horas, algo que foi pedido pelo presidente do São Paulo, Julio Casares.