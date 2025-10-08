Criminoso em moto assalta 5 em sequência e atira em vítima

Imagens de câmeras de monitoramento mostram que o suspeito estava em uma moto estacionada, com capacete e usava uma mochila de entregas para simular que estava trabalhando.

Um criminoso em um motocicleta assaltou cinco pedestres em sequência na noite desta terça-feira (7), em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

Três jovens -duas moças e um rapaz- surgem na calçada. O criminoso, que estava armado, desce da moto e os aborda. Os três entregam os pertences e vão embora.

O suspeito caminha de volta para a moto. Em seguida, aparecem dois homens de mãos dadas e também são abordados pelo criminoso, que mostra a arma. Eles são encurralados no portão de um condomínio. Um deles é obrigado a abrir a mochila que carregava e sofre uma coronhada na cabeça.

O criminoso joga alguns dos pertences dele no chão e, nesse momento, a vítima reage e entra em luta com o criminoso, que se mantém de capacete todo o tempo. O outro homem parece pensar em reagir também, mas hesita e corre para o outro lado da rua. Nesse instante, o criminoso atira contra o primeiro homem que reagiu.