PF prende 55 e resgata vítimas em operação contra abuso infantil

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (8), uma operação em todos os estados e DF para identificar e prender criminosos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados principalmente pela internet. Foram presas ao menos 55 pessoas, e três vítimas foram resgatadas.

A chamada Operação Nacional Proteção Integral 3 cumpriu 184 mandados de busca e apreensão e teve duas apreensões de menores. A operação contou com o apoio das polícias civis.

As três crianças resgatadas durante a operação, segundo a coordenadora de Combate a Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil da PF, Rafaella Parca, estavam em poder de abusadores.