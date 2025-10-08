Operação contra abuso infantil resgata vítimas em 3 estados

A Operação Nacional Proteção Integral 3, da Polícia Federal, que mirou no compartilhamento, na produção e na venda de material de abuso sexual infantil na internet, além de estupro de vulnerável, resgatou três crianças que estavam com supostos abusadores em São Paulo, Amazonas e Santa Catarina.

Segundo a coordenadora de Combate a Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil da PF, Rafaella Parca, a situação foi identificada quando os policiais entraram nas residências de produtores de material de abuso sexual infantil alvos da operação e viram as crianças que foram retratadas nas imagens.