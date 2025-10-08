Polícia resgata 50 cães em sofrimento no Rio; VÍDEO

A Polícia Civil resgatou nessa terça-feira (7) 50 cachorros vítimas de maus-tratos em um canil clandestino no bairro Riachuelo, na zona norte do Rio de Janeiro, após receber denúncias sobre as condições precárias do lugar.

A ação foi realizada por policiais da 26ª Delegacia de Polícia (Todos os Santos) e da 25ª Delegacia de Polícia (Engenho Novo), com apoio das Comissões de Defesa e Proteção dos Animais da Alerj (Assembleia Legislativa) e da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).