Mulher sofre sequestro-relâmpago em garagem de loja; VÍDEO

Uma mulher de 58 anos foi sequestrada por dois bandidos armados dentro do estacionamento de uma loja na zona sul de São Paulo, no último sábado (4). Câmeras de segurança registraram toda a ação.

Leia mais: Criminosos sequestram mulher em pet shop; VÍDEO

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima havia acabado de sair da loja quando foi abordada pelos assaltantes, que estavam estacionados ao lado do carro dela. Eles anunciaram o roubo e a obrigaram a passar para o banco do passageiro do próprio carro; um dos bandidos conduziu o veículo usado no crime para dar cobertua.