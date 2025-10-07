Realização da COP30 no Brasil é apoiada por 64% da população

A maioria dos brasileiros apoia a realização da COP30, conferência climática das Nações Unidas, no Brasil. Apesar disso, a maior parte da população diz não estar informada sobre o evento. Os dados são de uma pesquisa do instituto Ipsos-Ipec divulgada no começo deste mês.

Segundo o levantamento, o apoio à cúpula climática da ONU é dado por 64% dos entrevistados. Outros 17% não apoiam, e 20% não responderam.

A pesquisa ocorreu de 4 a 8 de setembro e ouviu 2.000 pessoas em 132 municípios. A amostra foi elaborada com base em dados do Censo 2022 e PNADC 2023, com controle de cotas pelas variáveis sexo, idade, escolaridade, raça/cor e ramo de atividade.