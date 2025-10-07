Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos sem registro

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou na segunda-feira (6) o recolhimento de 78 produtos por falta de registro no órgão regulador. A maior parte deles, 69 cosméticos para cabelos, são produzidos pela Cosmética Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda.

A fiscalização também suspendeu a comercialização, fabricação, distribuição, fabricação e o uso dos produtos. Em nota, a Anvisa afirmou que produtos sem registro ou regularização "não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia".

A agência não apontou problemas ou riscos específicos relacionados aos produtos que devem ser recolhidos.