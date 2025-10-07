07 de outubro de 2025
COTIDIANO

Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos sem registro

da Folhapress
| Tempo de leitura: 3 min
A fiscalização também suspendeu a comercialização, fabricação, distribuição, fabricação e o uso dos produtos

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou na segunda-feira (6) o recolhimento de 78 produtos por falta de registro no órgão regulador. A maior parte deles, 69 cosméticos para cabelos, são produzidos pela Cosmética Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda.

A fiscalização também suspendeu a comercialização, fabricação, distribuição, fabricação e o uso dos produtos. Em nota, a Anvisa afirmou que produtos sem registro ou regularização "não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia".

A agência não apontou problemas ou riscos específicos relacionados aos produtos que devem ser recolhidos.

Segundo a nota, os cosméticos foram apenas notificados. Eles deveriam ter sido registrados, um procedimento mais complexo exigido para produtos classificados como de maior risco à saúde. A notificação é um processo mais simples e rápido, permitido apenas para os de baixo risco.

Outro item que também deverá ser recolhido é o Truss Máscara Capilar Selante Blond, fabricada pela Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos Ltda, pelos mesmos motivos.

A ação de fiscalização também atingiu a empresa +Briefing Agência de Publicidade e Representações Ltda., responsável pelos cosméticos da marca Ozonteck. Todos os produtos da empresa devem ser recolhidos.

Nesse caso, embora os produtos estejam regularmente registrados como cosméticos, a empresa atribui propriedades farmacológicas a eles, o que não é permitido para essa categoria. Produtos com essa alegação devem passar por registro específico como medicamentos ou itens de saúde.

Procuradas, as empresas não se manifestaram sobre a suspensão determinada pela Anvisa até a publicação deste texto.

Caso identifique algum produto irregular, você pode fazer uma denúncia por meio da Ouvidoria da Anvisa ou entrando em contato com a Central de Atendimento, pelo telefone 0800 642 9782.

Veja lista dos produtos recolhidos

  • Realinhamento Térmico - Buran Profissional (todos);
  • Realinhamento Térmico - MS Professional (todos);
  • Realinhamento Térmico - Tarrare Profissional (todos);
  • Intensive Liss Triviê (Botox Matizador) - todos;
  • Organic Liss Extreme IS Profissional Hair (todos);
  • Gloss Liss - Liberty Hair (todos);
  • Fusion Liss Orient Beauty (todos);
  • Progressiva Santore (todos);
  • Progressiva Megarepair Luna System (todos);
  • Creme Progressiva Luna System (todos);
  • Liso Em Casa Progressiva New Gold (todos);
  • Progressiva Glowme (todos);
  • Progressiva Diversi Hair (todos);
  • Sellin Pro Alfalea Progressiva (todos);
  • Progressiva Care (todos);
  • Progressiva JL Professional (todos);
  • Alinhamento Orgânico Naus (Progressiva) - todos;
  • Liss Extreme - Profissional Zelo Hair (todos);
  • Progress Liss (Progressiva Matizadora) Roma Care (todos);
  • Lisse Parfait Costabello (Progressiva Matizadora) - todos;
  • Nordestina True Liss Cosmetics (Selagem) - todos;
  • High Liss Sellene Profissional (Progressiva Matizadora) - todos;
  • Progressiva Perfect Liss (todos);
  • Selagem Chilena Ledebut (todos);
  • Prohibida Bravie (todos);
  • Complexo Redutor - Terrare Profissional (todos);
  • Liberadah Bravie (todos);
  • Volume Control - Profissional Zelo Hair (todos);
  • Ocean Shine Florac Cosmetics (todos);
  • Educ Hair Edumi (todos);
  • Release Ledebut (todos);
  • Extreme Reduct Dona Lara (todos);
  • Hair Perfect Premium Tresaav (todos);
  • Gloss Alisamento Térmico Definitivo SA Carrias (todos);
  • Liso de Milhões Beleza Rara (todos);
  • Esse Liso É Um Luxo - Savassi (todos);
  • Liso Perfeito - SA Carrias (todos);
  • BTX Premium - Asaphepro (todos);
  • Expert Premium Botox Florac Cosmetics (todos);
  • Botox Collagen BTX Karseell (todos);
  • Botox Espelhado Matizador Fino Cheiro (todos);
  • Less Sizer Botox Matizador Diversi Hair (todos);
  • Botox Blueberry Umecthair (todos);
  • Botox Queen Hair (todos);
  • Botox Violet Mask Ledebut (todos);
  • Botox Branco Perla Profissional (todos);
  • Botox Matizador Kalainne (todos);
  • Botox Matizador Rute Rezende (todos);
  • Botox XG Forest Hair (todos);
  • Selagem 500ml Saint Glamour Beauté (todos);
  • Alisamento Algas + (Selagem) (todos);
  • Extreme Gold Selagem Gold RT Professional (todos);
  • Selagem Perla Profissional (todos);
  • Selagem Extreme Blond Kalainne (todos);
  • Selagem Algas Fino Cheiro (todos);
  • Multicream SSB Selagem Latorre Paris (todos);
  • Selagem Kalainne (todos);
  • Perfect Smooth (Selagem)
  • Damy Monteiro Cosméticos (todos);
  • Gloss Selagem Umecthair (todos);
  • Selagem Chinesa Niza Freitas (todos);
  • Selagem 1L Saint Glamour Beauté (todos);
  • Selagem Kelsi Cosméticos (todos);
  • Selagem Orgânica Forest Hair (todos);
  • Selagem Gold - Ledebut (todos);
  • Selagem Matizadora Rute Rezende (todos);
  • Premium Master (Selagem)
  • Liriu Cosméticos (todos);
  • Selagem Extreme Kalainne (todos);
  • Realinhamento Térmico - Oriente Beauty (todos);
  • Máscara Realinhamento (todos);
  • Truss Máscara Capilar Selante Blond;
  • Sabonete Líquido OX3 Ozonteck (todos);
  • Tônico Capilar Ozonizado Revita Tonic Ozonteck (todos);
  • Creme Dental Ozonizado Ozon Fresh Ozonteck (todos);
  • Gel Corporal Ozonizado Mind Chai Ozonteck (todos);
  • Óleo de Girassol Ozonizado Sofh Ozonteck (todos);
  • Gel Massageador Ozonizado Life Shii Ozonteck (todos);
  • Leave In Kids Ozon Splash Ozonteck (todos);
  • Condicionador Kids Ozon Splash Ozonteck (todos).

