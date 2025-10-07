07 de outubro de 2025
BRASILEIRÃO

Flamengo decide multar Wallace Yan por expulsão contra o Bahia

Por Bruno Braz | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Gilvan de Souza/CRF
Wallace Yan será multado pelo Flamengo
Wallace Yan será multado pelo Flamengo

Expulso pouco tempo depois de entrar em campo na derrota para o Bahia por 1 a 0, no último domingo, Wallace Yan será multado pelo Flamengo.

O entendimento foi o de que o jovem agiu de maneira imprudente e prejudicou o time nos dois cartões amarelos recebidos. O primeiro foi dado por reclamação com o quarto árbitro. O segundo por acertar uma cotovelada no rosto do lateral direito Gilberto, do Tricolor.

Há uma cartilha disciplinar para os jogadores rubro-negros e a punição será estabelecida baseada nela.

Wallace Yan seria chamado para uma conversa com o técnico Filipe Luís e o diretor de futebol, José Boto.

