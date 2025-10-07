Turista é baleado e morto em roubo em praia de Bertioga

Um homem de 53 anos foi morto durante um roubo na praia de Indaiá, em Bertioga, na Baixada Santista, na noite de domingo (5).

Marcio Xavier estava na presença de familiares na faixa de areia quando foram cercados por quatro homens que chegaram em bicicletas.

Xavier colocava pertences no carro estacionado na areia, quando os bandidos anunciaram o assalto. Um deles atirou contra o rosto de Xavier, que caiu no chão. Com ele ferido, os criminosos tentaram tirar a aliança que ele usava. Sem conseguir, o grupo exigiu o celular e a aliança do casal que os acompanhava.