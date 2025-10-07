Jovem é presa por planejar sequestro e ameaçar matar professora

Uma jovem de 18 anos foi presa nesta terça-feira (7) por suspeita de perseguir e ameaçar, por cinco meses, uma professora que dava aula para ela em uma escola de Ponta Grossa (PR).

Jovem perseguiu a professora por cinco meses. Perseguição começou em maio deste ano e, nesse período, a suspeita criou perfis falsos e fez ameaças à integridade física da vítima e de seus familiares.

Motivação seria o fato de a vítima ter assumido a função de outra professora, de quem a suspeita gostava. As informações foram detalhadas pelos delegados Derick Moura Jorge e Fernando Vieira, da Polícia Civil do Paraná.