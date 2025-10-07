SP confirma 3 mortes e 18 casos de intoxicação por metanol

O Governo de São Paulo confirmou nesta terça-feira (7) a terceira morte no estado após intoxicação por metanol relacionada ao consumo de bebida alcoólica e 18 casos registrados da intoxicação, segundo balanço divulgado no final da tarde desta terça-feira.

Ainda há outros 158 casos em investigação. Até o momento, 85 suspeitas foram descartadas.

Terceira morte é de uma mulher de 30 anos, em São Bernardo do Campo. As outras duas mortes foram registradas na capital - dois homens de 48 e 54 anos.