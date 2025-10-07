PM e grupo pró-Palestina entram em confronto em Brasília; VÍDEO

Policiais militares lançaram gás e entraram em confronto com manifestantes que realizaram um protesto pró-Palestina em frente ao prédio da Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, na manhã desta terça-feira (7). O dia marca os dois anos dos ataques terroristas do Hamas contra Israel e do início da guerra em Gaza.

Leia mais: Brics pede solução de dois Estados para Palestina e Israel

"Esse aqui vai preso", afirma um agente em um vídeo obtido pela Folha de S.Paulo que mostra o momento da confusão. Duas pessoas aparecem no chão, cercadas por policiais, e é possível ver os jatos de spray nas imagens.