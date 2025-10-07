Fogo ameaça casas e devasta área de proteção ambiental em Minas

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Instituto Estadual de Florestas (IEF) atuam para conter as chamas, que nesta terça aproximam-se de áreas em que há residências.

A Serra de São José, área de proteção ambiental da cidade de Tiradentes (MG), enfrenta nesta terça-feira (7) um incêndio pelo terceiro dia consecutivo.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, que começou na noite de domingo (5) e se espalhou pelo parque na segunda-feira (6). As ações foram interrompidas durante a noite, por motivos de segurança, e retomadas na manhã desta terça.

Os principais focos dos incêndios estão nas regiões do Mangue, Morro da Antena e Solar da Serra. Nesta manhã, chegaram reforços do Corpo de Bombeiros de Barbacena e de um avião de lançamento de água do IEF.

A estimativa é de que cerca de 30 pessoas participem do combate às chamas, dentre especialistas e voluntários.