Prefeitura de São Paulo vai vender ruas de São Paulo sem função

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) sancionou o projeto de lei que desincorpora do poder público vias públicas na cidade de São Paulo. A sanção e os vetos serão publicados no Diário Oficial do município desta terça-feira (7).

Leia mais: SP: Nunes libera mercado para injetar R$ 3 bi em novos prédios

Em entrevista na segunda-feira (6), o prefeito disse que o texto final tem dez itens, seis sancionados e quatro vetados. " É uma análise muito técnica, lembrando que é uma autorização para alienação, não quer dizer que seja obrigatória", afirmou.