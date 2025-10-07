Após pancadaria em ringue, Popó chora e anuncia aposentadoria

Acelino Freitas, o Popó, anunciou na noite de segunda-feira (6) sua aposentadoria do boxe. O pugilista de 50 anos, cuja última luta terminou com pancadaria generalizada dentro do ringue, disse ter passado vergonha no episódio e afirmou que não voltará a praticar o esporte no qual construiu sua carreira.

"Vocês não têm ideia de como foi vergonhoso para mim passar pelo que eu passei em cima daquele ringue", afirmou. "Foi uma das piores humilhações que tive na minha vida como lutador, e esse é um dos motivos de eu parar aqui hoje e falar para todo o Brasil: a minha vergonha foi tão grande que hoje eu paro de lutar, não quero mais saber de boxe", declarou.

O episódio referido pelo baiano foi a confusão que se registrou ao fim de seu combate com Wanderlei Silva, em São Paulo, no último dia 27. Em evento promovido por uma marca de cerveja, Silva foi desclassificado por golpes ilegais de cabeça. Anunciado o resultado, membros das duas equipes tomaram o ringue e trocaram agressões.