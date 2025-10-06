Incêndio na Chapada dos Veadeiros destrói 77 mil hectares

Um incêndio de grandes proporções atinge há nove dias a região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e já destruiu cerca de 77 mil hectares, segundo dados do Sisfogo (Sistema Nacional de Informações sobre o Fogo).

O fogo começou no município de Cavalcante e se espalhou em direção a áreas quilombolas, indígenas e propriedades privadas, incluindo Reservas Particulares do Patrimônio Natural.

Nesta segunda-feira (6), as frentes de combate permanecem ativas em diferentes pontos da região, como o Território Kalunga (Vão do Moleque e Região do Prata), Diadema, Boa Vista, Avá-Canoeiro e nas áreas rurais de Cavalcante e Colinas do Sul.