Paraíba cria método rápido para identificar metanol em bebidas

Pesquisadores da UEPB (Universidade Estadual da Paraíba) desenvolveram um método rápido para identificação do metanol em bebidas alcoólicas. A substância pode ser percebida por meio de um equipamento que emite luz infravermelha sobre a garrafa, mesmo que ela esteja lacrada.

A luz provoca uma agitação nas moléculas. Em seguida, um software recolhe os dados, interpreta as informações e identifica qualquer substância que não faz parte da composição original da bebida, desde o metanol até a adição de água, para fazer o produto render mais.

A divulgação da pesquisa acontece no momento em que o Brasil tem uma escalada de casos suspeitos de intoxicação por metanol. Até esta segunda-feira (6), eram 200 casos sob investigação e 17 casos confirmados, incluindo 2 mortes e outras 13 em investigação, de acordo com o Ministério da Saúde.