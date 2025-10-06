Brasil se supera em Mundial paralímpico de atletismo

Potência nos esportes paralímpicos, o Brasil conquistou resultados importantes nas últimas duas semanas, nos Mundiais de natação e de atletismo realizados em Singapura e na Índia, respectivamente.

No Mundial paralímpico de atletismo, o país alcançou, pela primeira vez, a liderança no quadro de medalhas.

Durante a competição disputada em Nova Déli, entre 26 de setembro e 5 de outubro, o Brasil conquistou 15 ouros, 20 pratas e nove bronzes, com um total de 44 medalhas. A China ficou na segunda colocação, com 13 ouros, 22 pratas e 17 bronzes, sendo 52 no total.