Músico morre após árvore cair sobre carro na volta da lua de mel

Um músico de Taquaritinga (SP), recém-casado, morreu na tarde de domingo (5) após uma árvore em chamas cair sobre o carro em que ele e a esposa viajavam na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara. A mulher, Natyeli Bellarmino, foi socorrida consciente e recebeu alta hospitalar na segunda-feira (6).
O acidente ocorreu por volta das 17h, no km 261, quando o casal retornava da lua de mel em Guarujá (SP) em um Chevrolet Agile, no sentido capital ao interior. Segundo a Polícia Rodoviária e o Corpo de Bombeiros, o incêndio em vegetação nas margens da rodovia atingiu a árvore, que acabou tombando sobre o veículo. O impacto matou Raphael Cardoso Bellarmino, de 32 anos, no local.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Eixo SP controlaram o incêndio na madrugada seguinte. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Araraquara e será investigado pela Polícia Civil para apurar circunstâncias do acidente e responsabilidades.
Raphael era músico e atuava em eventos e apresentações na região, sendo bastante conhecido em Taquaritinga, onde o velório ocorre na Câmara Municipal, a partir da noite desta segunda-feira (6). O sepultamento está marcado para esta terça-feira (7) no Cemitério Municipal. Amigos e familiares destacaram seu talento, alegria e dedicação à música.