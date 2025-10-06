MP pede que gestão Tarcísio pare de obrigar plataformas digitais

O Ministério Público de São Paulo recomendou que o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) deixe de exigir o uso de plataformas educacionais nas escolas estaduais paulistas em um prazo de 30 dias.

O Geduc (Grupo de Atuação Especial de Educação), da Promotoria, expediu um documento na última quinta-feira (2) com uma série de recomendações ao secretário de Educação, Renato Feder. Segundo os promotores, caso elas não sejam acatadas, o grupo adotará as medidas judiciais cabíveis.

O uso de plataformas digitais é uma das principais apostas do governo Tarcísio para melhorar o resultado da rede estadual em avaliações de ensino. O investimento nessas tecnologias teve início em 2023, e seu uso passou a ser atrelado à avaliação de professores e gestores escolares, sob o risco de punição.