Metanol: 24 cidades de SP têm casos confirmados ou suspeitos

O Governo de São Paulo divulgou nesta segunda-feira (6) que 24 cidades do estado tiveram casos confirmados ou suspeitos de intoxicação por metanol por causa de bebidas adulteradas.

Segundo as autoridades, há 14 casos confirmados no estado e outros 178 em investigação. A maior parte dos casos confirmados foi na capital. Há também confirmações em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, com casos fatais.

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou também nesta segunda que a principal linha de investigação para os casos de intoxicação por metanol é o uso da substância tóxica na produção de bebidas falsas.