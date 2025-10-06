Acidente mata 2 e fere 34 no PR; vítimas iam para aniversário

Duas pessoas morreram e 34 ficaram feridas em um grave acidente entre um ônibus e um caminhão na PR-151, em São Mateus do Sul, na noite de domingo (5). O ônibus levava passageiros para uma festa de aniversário. As informações são do SBT News.
Leia mais: Marginal Pinheiros lidera ranking de acidentes na cidade de SP
Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 21h, no km 468 da rodovia, no trecho de São Miguel da Roseira. O caminhão parou sobre a pista, e o ônibus saiu da via com o impacto.
O motorista do caminhão foi socorrido com vida, mas não resistiu. Já o condutor reserva do ônibus morreu preso às ferragens. Uma passageira foi arremessada do veículo e teve ferimentos graves.
Outros dois ocupantes ficaram moderadamente feridos e 31 tiveram lesões leves. No total, 24 pessoas foram levadas ao pronto atendimento de São Mateus do Sul, e 11 recusaram atendimento.
A PR-151 ficou totalmente interditada nos dois sentidos e foi liberada por volta das 2h da madrugada desta segunda-feira (6).