Acidente mata 2 e fere 34 no PR; vítimas iam para aniversário

Duas pessoas morreram e 34 ficaram feridas em um grave acidente entre um ônibus e um caminhão na PR-151, em São Mateus do Sul, na noite de domingo (5). O ônibus levava passageiros para uma festa de aniversário. As informações são do SBT News.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 21h, no km 468 da rodovia, no trecho de São Miguel da Roseira. O caminhão parou sobre a pista, e o ônibus saiu da via com o impacto.