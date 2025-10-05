Ceará vence Santos do freguês Vojvoda, que perde a 1ª na Vila

O Ceará venceu o Santos por 3 a 0 neste domingo (0), na Arena Castelão, pela 27ª rodada do Brasileirão. Lucas Mugni, Pedro Henrique e Fernando Sobral fizeram os gols do time cearense.

Essa foi a primeira derrota do técnico Juan Pablo Vojvoda no comando do Santos, que chegou para o duelo de hoje com quatro empates e uma vitória à frente do clube praiano.

Ex-Fortaleza, Vojvoda não tem um bom retrospecto contra o Ceará. Contando a partida de hoje, o Ceará disputou ao todo 25 jogos contra o técnico argentino, sendo 12 vitórias, oito empates e apenas cinco derrotas.