União Brasil decide futuro de Celso Sabino nesta semana

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), anunciou neste domingo (5) que a Executiva Nacional do partido vai se reunir na próxima quarta-feira (8) para votar a expulsão do ministro do Turismo, Celso Sabino, por “infidelidade partidária”.

Caiado afirmou que no encontro também tratarão da dissolução do diretório estadual do Pará, com nova estruturação da sigla no estado. “O União Brasil será comandado por quem realmente se posiciona contra o governo do PT e luta contra a venezuelização do nosso país”, declarou em publicação no X.