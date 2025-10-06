União Brasil decide futuro de Celso Sabino nesta semana

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), anunciou neste domingo (5) que a Executiva Nacional do partido vai se reunir na próxima quarta-feira (8) para votar a expulsão do ministro do Turismo, Celso Sabino, por “infidelidade partidária”.
Caiado afirmou que no encontro também tratarão da dissolução do diretório estadual do Pará, com nova estruturação da sigla no estado. “O União Brasil será comandado por quem realmente se posiciona contra o governo do PT e luta contra a venezuelização do nosso país”, declarou em publicação no X.
Sabino entregou sua carta de demissão ao presidente Lula em 26 de setembro, após decisão da Executiva do União Brasil que determinou a saída de todos os filiados que ocupam cargos federais. No entanto, mesmo após viagem oficial ao Pará, o ministro continua no cargo e não deixou oficialmente o posto.
Após tratativas com o Presidente Antonio de Rueda, comunico que está decidida a realização, na próxima quarta-feira, dia 08/10, de Reunião da Executiva Nacional do União Brasil para decidir a expulsão do Deputado Celso Sabino por reiterada infidelidade partidária.— Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) October 5, 2025
Na ocasião,…