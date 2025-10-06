06 de outubro de 2025
INFIDELIDADE

União Brasil decide futuro de Celso Sabino nesta semana

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Ministério do Turismo/Flickr
Sabino entregou sua carta de demissão ao presidente Lula em 26 de setembro, após decisão da Executiva do União Brasil.
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), anunciou neste domingo (5) que a Executiva Nacional do partido vai se reunir na próxima quarta-feira (8) para votar a expulsão do ministro do Turismo, Celso Sabino, por “infidelidade partidária”.

Leia mais: União Brasil dá 24h para filiados deixarem cargos no governo Lula

Caiado afirmou que no encontro também tratarão da dissolução do diretório estadual do Pará, com nova estruturação da sigla no estado. “O União Brasil será comandado por quem realmente se posiciona contra o governo do PT e luta contra a venezuelização do nosso país”, declarou em publicação no X.

Sabino entregou sua carta de demissão ao presidente Lula em 26 de setembro, após decisão da Executiva do União Brasil que determinou a saída de todos os filiados que ocupam cargos federais. No entanto, mesmo após viagem oficial ao Pará, o ministro continua no cargo e não deixou oficialmente o posto.

