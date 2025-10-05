AGU pede que Meta barre venda de materiais para adulterar bebidas

A AGU (Advocacia-Geral da União) anunciou neste domingo (5) que notificou a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, para que a empresa bloqueie e remova conteúdos e grupos que promovem a venda de materiais para adulterar bebidas alcoólicas.

Meta tem 48h para informar as providências adotadas para identificar e moderar conteúdos ilícitos. O não atendimento do pedido, que também prevê a preservação de provas, pode resultar em medidas judiciais, avisou o órgão.

Grupos vendem ilegalmente lacres, tampas, rótulos e garrafas de bebidas alcoólicas. A notificação da AGU acontece após reportagem da BBC News Brasil revelar o esquema criminoso no Facebook.