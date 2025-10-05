Palmeiras bate São Paulo de virada com arbitragem polêmica
| Tempo de leitura: 2 min
O Palmeiras virou sob o São Paulo, neste domingo (5), e venceu por 3 a 2, no Morumbis, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O São Paulo saiu na frente com Luciano e Tapia, mas o Palmeiras buscou o resultado e virou com Vitor Roque, Flaco López e Sosa, que marcaram todos os gols no segundo tempo.
O time da casa ainda reclamou de um pênalti não marcado, quando a partida estava 2 a 0. No lance, Tapia caiu na área após contato de Allan. O VAR checou o lance e não recomendou revisão.
Com a vitória, o Palmeiras vai a 55 pontos e assume a liderança da tabela. O Flamengo ainda joga na rodada e pode reassumir a ponta.
Já o São Paulo fica com 38, em oitavo lugar, e perde a oportunidade de entrar no G6.
O Palmeiras volta a campo durante a Data Fifa, quando recebe o Juventude no próximo sábado. A partida atrasada será válida pela 12ª rodada.
O São Paulo, por sua vez, terá seu próximo compromisso no dia 16, contra o Grêmio, em partida pela 28ª rodada.
SÃO PAULO
Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Pablo Maia, Marcos Antônio (Rodriguinho), Bobadilla (Alisson) e Enzo Díaz; Tapia (Lucas) e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.
PALMEIRAS
Weverton; Giay (Allan), Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez (Jefté); Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Raphael Veiga (Maurício) e Felipe Anderson (Sosa); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rafael da Silva Alves (RS)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Gols: Luciano, aos 14' do 1º tempo; Gonzalo Tapia, aos 33' do 1º tempo (SAO); Vitor Roque, aos 24' do segundo tempo; Flaco López, aos 28' do segundo tempo; Sosa, aos 43' do segundo tempo (PAL)
Amarelos: Enzo Díaz, Bobadilla e Pablo Maia (SAO); Raphael Veiga, Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Vitor Roque (PAL)