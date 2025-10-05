05 de outubro de 2025
LEIS BRASILEIRAS

Suspeito pela morte de advogado em SP já tinha sido condenado

Por Paulo Eduardo Dias | Folhapress
| Tempo de leitura: 3 min
Pacheco foi morto na região central da Capital
Pacheco foi morto na região central da Capital

Um dos três suspeitos presos pela Polícia Civil por envolvimento na morte do advogado Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, 51, já foi condenado por roubo, mas conseguiu o benefício de aguardar o fim do processo em liberdade.

Os dois casos aconteceram na região central de São Paulo.

Lucas Brás dos Santos, 27, foi detido por policiais civis na sexta-feira (3) pela morte do advogado. Segundo a polícia, ele confessou ter roubado Pacheco. A investigação que foi ele responsável por derrubar o advogado no chão.

Santos estava ao lado da namorada Ana Paula Teixeira Pinto de Jesus, 45. O casal, que declarou ser morador de rua, teve a prisão temporária convertida pela Justiça. A reportagem não conseguiu localizar sua defesa.

Por coincidência, a vítima anterior também era advogada. A mulher teve o celular roubado na rua Paim, na Bela Vista, no início da madrugada de 23 de agosto de 2003, horário próximo do roubo contra Pacheco.

Ela disse que segurava a bolsa nas mãos, quando dois homens entraram em sua frente. Em um primeiro momento achou que eles pediriam alguma informação, só que um deles puxou o objeto com violência. A mulher caiu no chão, e os ladrões se aproveitaram para fugir com a bolsa. No interior havia uma carteira com documentos e um iPhone 11.

A vítima teve uma lesão na mão esquerda.

Policiais militares foram ao local e saíram atrás dos criminosos. Santos foi derrubado no chão por testemunhas que o viram correr e imobilizado até a chegada dos soldados da PM. Preso, ele foi reconhecido pela vítima. A bolsa com todos os pertences foi recuperada. O outro suspeito fugiu.

O juiz da audiência de custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva (sem prazo). Santos foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória 2 do Belém, na zona leste da capital. Dias depois o Ministério Público o denunciou por roubo, o que foi aceito pela Justiça.

Em 4 de outubro daquele ano a defesa de Santos, feita pela Defensoria Pública, pediu a revogação da prisão preventiva, ao justificar se tratar de réu primário e sem antecedentes. A Promotoria se posicionou contra.

O juiz Bruno Paiva Garcia analisou o pedido e autorizou a soltura. "Na hipótese dos autos, não há nada a demonstrar, concretamente, que o acusado, que é primário, pretenda fugir ou embaraçar, de qualquer modo, a aplicação da lei penal, nada justificando a segregação cautelar".

O alvará de soltura foi expedido em 11 de outubro de 2023. Santos voltou a ser preso em dezembro do mesmo ano. O processo não menciona quando ele foi solto novamente.

O processo sobre o caso avançou, e em 7 de janeiro deste ano, saiu a sentença de Santos. Segundo a Justiça, ele confessou o roubo após fazer uso de drogas. Assim como no caso de Pacheco, contou ser morador de rua. O juiz Garcia o condenou a 5 anos e 4 meses em regime fechado. Ele foi autorizado a recorrer em liberdade.

Na apelação a Defensoria Pública pediu que caso fosse tratado como furto. Na impossibilidade de absolvição foi solicitado o regime semiaberto.

Após recursos, o Tribunal de Justiça entendeu que Santos era réu primário, confessou o crime, colaborou com a Justiça e que o bem foi devolvido à vitima. Com isso, aceitou o pedido e o regime foi alterado para o semiaberto.

Com o trânsito em julgado, o juiz determinou a expedição da guia de recolhimento de Santos em 8 de setembro, para que tivesse início os trâmites para a execução da pena.

