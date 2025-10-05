Suspeito pela morte de advogado em SP já tinha sido condenado

Um dos três suspeitos presos pela Polícia Civil por envolvimento na morte do advogado Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, 51, já foi condenado por roubo, mas conseguiu o benefício de aguardar o fim do processo em liberdade.

Os dois casos aconteceram na região central de São Paulo.

Lucas Brás dos Santos, 27, foi detido por policiais civis na sexta-feira (3) pela morte do advogado. Segundo a polícia, ele confessou ter roubado Pacheco. A investigação que foi ele responsável por derrubar o advogado no chão.