CBF demite Ramon após eliminação precoce no Mundial SUB-20

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou neste domingo (5) a demissão do técnico Ramon Menezes da seleção brasileira Sub20. A decisão vem um dia depois da eliminação precoce da equipe na fase de grupos da Copa do Mundo da categoria.

O time não conseguiu nenhuma vitória na competição, acumulando derrotas para Marrocos e Espanha e um empate com o México. O Brasil ficou na lanterna do grupo com apenas um ponto e foi eliminado pela primeira vez na fase de grupos do Mundial.

"A decisão foi tomada após avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui", disse a CBF em nota.