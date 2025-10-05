Professor da USP é preso nos EUA após disparar arma de chumbinho

A polícia de Brookline, em Massachusetts (EUA), prendeu na última quarta-feira (1) o advogado Carlos Portugal Gouvêa, professor de direito na USP. Ele é acusado de disparar tiros de chumbinho do lado de fora de uma sinagoga, o que teria quebrado a janela de um carro.

A reportagem não conseguiu contato com o docente até a publicação deste texto.

O caso aconteceu no início do feriado de Yom Kippur, considerado o mais sagrado no judaísmo. Segundo o site local Brookline.News, a ação gerou pânico no local e resultou na presença de mais de dez policiais.