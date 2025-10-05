Russell vence, e Piastri se irrita com manobra de Norris em GP

George Russell dominou o GP de Singapura na manhã deste domingo (5) e conquistou sua segunda vitória da temporada e quinta da carreira. Max Verstappen foi o segundo com a Red Bull, sofrendo muita pressão de Lando Norris, da McLaren, nas voltas finais. O holandês conseguiu ficar à frente e completou três corridas seguidas fazendo mais pontos que as McLaren.

A corrida que deu à equipe britânica o título de construtores com seis provas de antecipação ficou marcada por um toque entre os líderes do campeonato na largada, com o líder Oscar Piastri, quarto colocado na prova, saindo irritado com a agressividade de Norris. O australiano ainda está na frente, com 22 pontos de vantagem, mas perdeu 14 pontos para Norris e 41 para Verstappen nas últimas três provas.

Com o quarto lugar, Piastri lidera o Mundial com 336 pontos, contra 314 de Norris. Verstappen está mais atrás, em terceiro, com 273. Russel é o quarto colocado, com 237 pontos.