Mega-Sena 2923 acumula e pode pagar R$ 20 milhões na terça-feira

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (4) o concurso 2923 da Mega-Sena. Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio principal, de R$ 12.708.997,90, acumulou e pode chegar a R$ 20 milhões, segundo o banco. O próximo sorteio será realizado na terça-feira (7).

Os números sorteados foram: 39 - 56 - 55 - 32 - 18 - 27.

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela RedeTV! e pelos canais da emissora e da Caixa no YouTube e Facebook.