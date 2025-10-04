Grupo caçou vítimas pelo centro de SP até encontrar advogado

O trio detido sob suspeita de envolvimento no roubo e na morte do advogado Luiz Fernando Pacheco, 51, rondava a região central da capital paulista atrás de potenciais vítimas com objetos de valor que pudessem ser roubados, segundo um dos presos relatou à polícia.

Lucas Brás dos Santos, 27, Ana Paula Teixeira Pinto de Jesus, 45, e José Lucas Domigo Alves, 23, foram presos nesta sexta (3) em frente a um abrigo na rua Riachuelo, na Sé, região central, após serem identificados por câmeras de monitoramento. A reportagem tenta localizar a defesa deles.

Pacheco foi atacado ao sair de um bar em Higienópolis, na madrugada de quarta-feira (1º). Durante a abordagem, foi agredido, caiu e bateu a cabeça no chão. Ele teve o celular e o relógio levados pelos suspeitos. O advogado chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.