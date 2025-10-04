STF tem maioria para manter Moro réu no Caso de Gilmar Mendes

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria neste sábado (4) para manter o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) réu sob acusação de calúnia contra o ministro Gilmar Mendes.

Os ministros votaram por rejeitar um recurso de Moro contra uma decisão da turma, do ano passado, que aceitou denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) por um vídeo viralizado nas redes sociais no qual ele aparece falando a interlocutores sobre "comprar um habeas corpus de Gilmar Mendes".

Votaram para negar o recurso a relatora, ministra Cármen Lúcia, e os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. O julgamento acontece no plenário virtual do Supremo (sistema no qual os ministros depositam seus votos), e vai até o dia 10.