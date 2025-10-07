7 erros mais comuns em bebidas falsificadas e como reconhecê-los

A Sedcon-RJ (Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor) e a Abrabe (A Associação Brasileira de Bebidas) lançaram nesta sexta-feira (3) uma cartilha expondo os sete erros mais comuns cometidos por falsificadores de bebidas. O guia busca orientar consumidores a não se tornarem vítimas de intoxicações, como as que ocorreram recentemente por metanol.

7 erros cometidos por falsificadores de bebidas

O primeiro erro está na tampa. Lacres imperfeitos, borrados, amassados ou com vazamentos são sinais de falsificação. De acordo com a cartilha, bebidas originais têm tampas bem-acabadas, logomarcas nítidas e selos oficiais quando exigidos.

O segundo erro é o líquido. Garrafas de uma mesma marca devem ter sempre o mesmo nível de enchimento e aparência limpa. A presença de detritos ou coloração estranha pode indicar adulteração.