PM acusado de matar Leandro Lo irá para prisão comum

O ex-policial militar Henrique Otávio Oliveira Velozo, réu pelo assassinato do lutador Leandro Lo em 2022, será transferido para uma unidade prisional comum. A decisão é da juíza Fernanda Jacomini, da 1ª Vara do Júri da Capital, e atende a pedido do Ministério Público.

O pedido foi feito após o TJM-SP (Tribunal de Justiça Militar de São Paulo) ter votado de forma unânime pela exoneração de Velozo. O tribunal classificou as atitudes do agora ex-tenente como "desonrosas" e "incompatíveis" com o cargo.

No dia 19 de setembro, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) assinou a demissão.