Xabi Alonso pede calma com Endrick, que não joga desde maio

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (3), Xabi Alonso comentou sobre a situação de Endrick, que ainda não foi a campo desde que o novo técnico do Real Madrid assumiu a equipe, em junho deste ano.

O treinador espanhol fez elogios ao atacante brasileiro, mas pediu calma em um possível retorno de Endrick ao ataque merengue.

O que ele disse

"O Endrick vem treinando bem há semanas. É preciso analisar o contexto da partida. Ele tem uma finalização brutal. A hora vai chegar", Xabi Alonso, técnico do Real Madrid