Trionda, bola da Copa de 2026, enviará dados em tempo real ao VAR

A Adidas apresentou a Trionda, bola que será usada na Copa do Mundo de 2026 -mas há uma versão dela que não é possível comprar nas lojas: o modelo traz a tecnologia de bola conectada, embutida dentro da versão "Pro".

A bola do Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá terá uma espécie de plataforma de apoio à arbitragem. O sistema foi desenvolvido em colaboração com a Kinexon.

A Tecnologia de Bola Conectada envia dados precisos em tempo real ao sistema de VAR. Assim, em uma combinação com o GPS dos jogadores e uso de inteligência artificial, as decisões de impedimento serão mais rápidas.