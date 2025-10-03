Fogo atinge dois andares de prédio comercial no Brás, em SP

Um incêndio atingiu ao menos dois andares de um prédio comercial no número 262 da avenida Celso Garcia, no Brás, região central da cidade de São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no local funciona uma empresa de comércio de jeans e há tecidos armazenados. A corporação foi chamada pouco depois das 17h.

O incêndio teria começado no fim da tarde e atingido o 2º e o 3º andares do prédio. Houve muita fumaça e o fogo acabou controlado por volta das 18h30, quando começou a fase de rescaldo.