Polícia fecha fábrica de cerveja falsa e prende 5 em Campinas

A Polícia Civil e a Guarda Municipal de Campinas fecharam na tarde desta sexta-feira (3) uma fábrica de adulteração de cervejas em Campinas, no interior de São Paulo.

O caso é desdobramento dos trabalhos da Polícia Civil para conter a os casos de intoxicação por metanol no estado. A apreensão desta tarde aconteceu após denúncia anônima.

No local, um galpão na favela de Cidade Singer, na região do Aeroporto Internacional de Viracopos, foram apreendidas cerca de 14,6 mil garrafas de cervejas falsificadas, prontas para comercialização. Cinco pessoas foram presas.