Deic prende suspeito de vender itens para falsificação de bebidas

Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) prenderam nesta sexta-feira (3) um suspeito de fornecer insumos para a falsificação de bebidas alcoólicas no estado. A ação aconteceu na zona norte da capital, no âmbito das investigações sobre a venda de bebidas supostamente contaminadas com metanol.

O homem é suspeito de comercializar garrafas, tampas, rótulos, caixas e selos falsificados.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), trata-se de um dos principais fornecedores de material falso. Ele abasteceria falsificadores em várias regiões do estado, principalmente no interior. Ele foi autuado por crimes contra a propriedade industrial e contra as relações de consumo.