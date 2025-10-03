Subsecretário pede exoneração após ser alvo da polícia

O subsecretário de Gestão e Tecnologia de Praia Grande (SP), Sandro Pardini, pediu exoneração do cargo após ser alvo de mandado de busca e apreensão da Polícia Civil no âmbito da investigação sobre o assassinato do ex-delegado Ruy Ferraz.

Pardini justifica a exoneração para poder focar em sua defesa. "A decisão [de deixar o cargo] foi tomada de forma ponderada e responsável, com o propósito exclusivo de direcionar todos os seus esforços ao pleno esclarecimento dos fatos", diz nota de Pardini assinada pelos advogados Octavio Rolim e Patrícia de Britto.

Além de focar na própria defesa, Pardini alega que precisa "amparar integralmente sua família neste delicado momento". Por meio da nota, ele reitera que "não possui qualquer envolvimento direto ou indireto" na morte de Ruy.